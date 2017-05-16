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Публикации за 16.05.17

Прокурор запросил для экс-сенатора Цыбко 14 лет «строгача» и штраф в полмиллиарда рублей

Прокурор запросил для экс-сенатора Цыбко 14 лет «строгача» и штраф в полмиллиарда рублей

Судебный процесс по делу бывшего члена Совета Федерации РФ от Южного Урала близится к завершению.

Как уже сообщало РИА , экс-сенатор Константин Цыбко обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерска. Помимо этого следствие полагает, что Цыбко получил от предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме 10 миллионов рублей за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации РФ было завершено еще в сентябре 2015 года.

В октябре дело было передано в Челябинский областной суд, однако, в ходе предварительных слушаний материалы перенаправили по подсудности в Озерский городской суд. Накануне в Озерском городском суде в рамках затянувшихся прений выступила сторона обвинения. Прокурор потребовал отправить Цыбко в колонию строгого режима сроком на 14 лет. Также, по мнению гособвинителя, необходимо конфисковать имущество экс-сенатора и предъявить ему штраф в размере 500 миллионов рублей.

Сегодня, 16 мая, заседание по громкому делу продолжится. Адвокаты Цыбко намерены ходатайствовать о выделении им дополнительного времени на подготовку ответного слова в прениях.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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