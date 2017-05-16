Завершено расследование дела последнего обвиняемого в побоище на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом

Публикации за 16.05.17

Дело последнего обвиняемого в побоище на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Гиря, обвиняемого в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе.

По версии следствия, Александр Гирь в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля «Торнадо», а также совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека и группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, публично, с применением насилия.

Напомним, Напомним, массовое побоище на фестивале «Торнадо» под Миассом произошло 29 августа 2010 года после того, как в кафе на территории оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской между поклонниками рок-музыки и группой местных жителей произошла ссора по малозначительному поводу. Местные решили отомстить приезжим, позвав на помощь «группу поддержки».

На следующий день агрессивно настроенные молодчики, вооруженные травматическим оружием, бейсбольными битами, металлическими трубами и другими предметами ворвались на фестиваль и стали избивать всех попадающихся на пути поклонников рок-музыки. Всего на мероприятии присутствовало более 2 тысяч зрителей. В результате оказались жестоко избиты десятки людей, не имевшие никакого отношения к произошедшей накануне ссоре.

В 2012 году к различным срокам были приговорены 13 организаторов и участников массовых беспорядков на «Торнадо». В 2014 году Челябинский областной суд огласил приговор еще одному организатору и двум участников побоища, в отношении которых дело было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении Александра Гиря также было выделено в отдельное производство, а затем и вовсе приостановлено в связи с тем, что он пустился в бега. Более пяти лет он числился в международном розыске. Лишь летом 2016 года Гирь сам прилетел в Челябинск и сдался полиции в аэропорту. После этого расследование уголовного дела было возобновлено.

Теперь расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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