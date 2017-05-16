Стоимость отдыха в детских лагерях Челябинской области превысила 20 тысяч рублей

Публикации за 16.05.17

За путевки в детский лагерь южноуральцам придется отдать больше 20 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя официально сезон летнего детского отдыха стартует 1 июня, первые смены стартуют в некоторых учреждениях уже в конце мая. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Всего в регионе услуги по организации оздоровления и отдыха детей будут оказывать 818 организаций. Летние смены в них провести смогут 190 тысяч юных южноуральцев. Правда, родителям отдых чад влетит в копеечку: путевка на трехнедельных отдых в детском оздоровительном лагере обойдется в 20 тысяч 300 рублей. Впрочем, министра такая стоимость не пугает: по сравнению с прошлым годом рост составил всего порядка 800 рублей, то есть удержался в пределах инфляции, отметил чиновник.

Добавим, что расходы на организацию оздоровительной кампании лета-2017 из областного бюджета составят 467 миллионов рублей, что на 20 миллионов рублей больше, чем в 2016 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.05.17

Завершено расследование дела последнего обвиняемого в побоище на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом. / Покаялись: южноуральское правительство признало критику МЧС. / Прокурор запросил для экс-сенатора Цыбко 14 лет «строгача» и штраф в полмиллиарда рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»