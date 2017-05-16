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Публикации за 16.05.17

Стоимость отдыха в детских лагерях Челябинской области превысила 20 тысяч рублей

Стоимость отдыха в детских лагерях Челябинской области превысила 20 тысяч рублей

За путевки в детский лагерь южноуральцам придется отдать больше 20 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА , хотя официально сезон летнего детского отдыха стартует 1 июня, первые смены стартуют в некоторых учреждениях уже в конце мая. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Всего в регионе услуги по организации оздоровления и отдыха детей будут оказывать 818 организаций. Летние смены в них провести смогут 190 тысяч юных южноуральцев. Правда, родителям отдых чад влетит в копеечку: путевка на трехнедельных отдых в детском оздоровительном лагере обойдется в 20 тысяч 300 рублей. Впрочем, министра такая стоимость не пугает: по сравнению с прошлым годом рост составил всего порядка 800 рублей, то есть удержался в пределах инфляции, отметил чиновник.

Добавим, что расходы на организацию оздоровительной кампании лета-2017 из областного бюджета составят 467 миллионов рублей, что на 20 миллионов рублей больше, чем в 2016 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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