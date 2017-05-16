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Публикации за 16.05.17

В Златоусте нашли преступника, зверски изнасиловавшего 9-летнюю девочку / Но «уголовка» ему не светит

В Златоусте нашли преступника, зверски изнасиловавшего 9-летнюю девочку Но «уголовка» ему не светит

В Челябинской области раскрыто зверское изнасилование второклассницы.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, вечером 11 мая в заброшенном здании неизвестный напал на 9-летнюю девочку: ребенка избили и изнасиловали. Пострадавшую второклассницу доставили в больницу. Впоследствии родственники ребенка обратилась в полицию, насильника объявили в розыск.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе следственных мероприятий, проведенных представителями СК и ГУ МВД, установлена личность подозреваемого. Им оказался 12-летний житель Златоуста. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ. Однако по закону юного насильника привлечь к уголовной ответственности не могут. В ближайшее время следователи направят ходатайство об отправке задержанного в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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