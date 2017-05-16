«Южноуральские власти не исполняют указ президента»: в Челябинске дольщики проблемных застройщиков пикетировали Заксобрание

Публикации за 16.05.17

В Челябинске собственники «замороженных» квартир проблемных строительных компаний вышли на совместный пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста, согласованная с городскими властями, собрала на Кировке около двух десятков человек.

На этот раз пикетчики не стали выдумывать оригинальные лозунги и написали на транспарантах лишь название фирм-застройщиков.

Требования дольщиков жилых комплексов ««Академ Riverside» (ООО «Гринфлайт»), «Новоград» (ООО «Град»), «Оникс» (ООО «Строительный технологии города») и «Чурилово Lake City» (ООО «Речелстрой») остаются все те же: возобновить строительство брошенных домов и сдать объекты в эксплуатацию.

«Я дольщик ООО «Гринфлайт». Наш дом должны были сдать в декабре 2016 года, сроки сдачи отодвинули на 2018-ый, работы обещают возобновить в конце текущего года. Тем не менее, у нас ипотека, неподъемная для молодой семьи. Ипотеку мы брали с государственной субсидией. При этом господдержка в итоге обернулась против нас – теперь мы не можем выйти на обмен, и нас же выставляют виноватыми: мол, вы знали, на что шли, хотели сэкономить, а «долёвка» предполагает риски», – рассказывает одна из участниц пикета.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Вопросы владельцев челябинских недостроев возникли и к областным властям. Согласно указу президента РФ №1520 к 1 января 2017 года должен быть разработан и реализован план-график «дорожной карты», предусматривающий осуществление мер по защите пострадавших граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. Однако, по словам самих дольщиков, до сих пор документа, предусматривающего механизмы решения проблем собственников долгостроев, на Южном Урале не существует.

В региональном минстрое инициативную группу дольщиков ООО «Гринфлайт» заверили, что план-график есть ничто иное, как даты ввода домов в эксплуатацию, указанные на сайте застройщиков. «Но сегодня застройщик есть, а завтра его нет. Получается, вся эта информация – лишь писанина на коленках», – возмущаются собственники еще не построенных квартир.

В патовой ситуации оказались и владельцы многоквартирного дома №37 по Комсомольскому проспекту. Около 200 дольщиков, купивших жилье у «Строительных технологий города», ожидают сдачи объекта с марта прошлого года. Построив дом на 70%, компания-застройщик заявила о нехватке денег. При этом в другом микрорайоне северо-запада та же фирма возводит дома в жилом комплексе «Победа». Разрешение на строительство проблемный застройщик получил в феврале прошлого года (за месяц до запланированной сдачи дома на Комсомольском проспекте). Еще один комплекс «Ривьера» на улице Мамина, компания благополучно забросила, отмечают пикетчики.

Добавим, на сегодняшней акции протеста к челябинским дольщикам также примкнули владельцы недостроев из Миасса. Собственники квартир в микрорайоне «Спортивный» более двух лет бьются за приобретенные у «Жилищной инвестиционной корпорации» квадратные метры. Пока объект возведен лишь на уровне 3 этажа. При этом в Арбитражный суд Челябинской области уже поданы документы о признании компании банкротом.

Мероприятие посетил начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством южноуральского минстроя Евгений Кучин, а также представители заксобрания Челябинской области. И те и другие лишь ограничились заверениями, что по всем случаям «заморозки» домов в настоящий момент ведутся проверки.

Челябинск, Юлия Димова, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 16.05.17

В Златоусте нашли преступника, зверски изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Но «уголовка» ему не светит. / В детском парке на ЧМЗ завелся извращенец. / В Челябинском супермаркете избили инвалида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»