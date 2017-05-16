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Челябинск

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Публикации за 16.05.17

План мэрии в действии: в челябинском «Горэкоцентре» нашли холодильник с десятками трупов собак и кошек / Зоозащитники: до конца года убьют около 5 тысяч животных

План мэрии в действии: в челябинском «Горэкоцентре» нашли холодильник с десятками трупов собак и кошек Зоозащитники: до конца года убьют около 5 тысяч животных

Челябинские зоозащитники обнаружили в муниципальном ветприемнике десятки трупов убитых животных.

Как передает корреспондент РИА , шокирующую находку сделали представители фонда помощи бездомным животным «Верное сердце». Накануне к общественникам обратилась горожанка, не сумевшая забрать двух собак. Напомним, по закону любой челябинец может приютить бездомное животное, предъявив службе отлова паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. «Я предложил женщине съездить и на месте узнать, в чем дело, – рассказывает зоозащитник Кирилл Разумовский. – Зачастую будущие хозяева, присмотрев питомца, при повторном посещении уже не могут найти полюбившуюся собаку или кошку. Сотрудника «Горэкоцентра», как правило, объясняют пропажу подопечных карантинными мероприятиями или тяжелой болезнью, вследствие которой им пришлось усыпить животное».

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Обойдя помещения муниципального приемника, общественники наткнулись на холодильную камеру. За массивными дверями, которые по настоятельной просьбе все же открыл один из работников «Горэкоцентра», зоозащитники обнаружили не менее 60 окровавленных трупов животных, в том числе щенков и котят. Хранители мертвых животных заявили, что не убивают зверей, а находят трупы бездомных на улицах города и помещают их в холодильник для биологических отходов.

Однако общественники уверены, что ловцы собак и кошек собственноручно умерщвляют животных, не имея возможности содержать такое количество питомцев.

Напомним, согласно контракту, заключенному мэрией Челябинска с «Горэкоцентром», до конца текущего года планируется отловить 5 тысяч животных. 800 из них намерены привить, стерилизовать, вылечить от заразных заболеваний и предать новым владельцам. Квота на умерщвление животных составляет 4 тысячи 200 особей. На вышеперечисленные мероприятия челябинские власти готовы потратить 23 миллиона рублей. Возмущенные зоозащитники пожаловались на действия службы отлова в прокуратуру, однако надзорный орган переправил жалобу в городскую администрацию, выступающую в роли заказчика массовых убийств.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.05.17

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