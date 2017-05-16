Ночь музеев на Южном Урале: вещи в дар, спектакль-пробка, прогулка по пассажу и квест на Аркаиме

Публикации за 16.05.17

18 мая Челябинская область отметит Международный день музеев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, к профессиональному празднику 3 государственных и 38 муниципальных музеев Южного Урала подготовили экскурсии, лекции, концерты, выставки и «встречи с интересными людьми».

18 мая в Челябинском краеведческом музее традиционно пройдет День дарения. С 10 до 16 часов сотрудники отдела фондов примут в дар от горожан старинные вещи – предметы быта, одежду, подлинные документы и фотографии, бумажные денежные знаки. Каждому дарителю вручат памятный сертификат.

Здесь же челябинцы смогут посетить выставку «Дары музею», где будут представлены предметы, полученные от горожан в прошлом году. Аналогичные мероприятия пройдут в Чебаркуле, Пластовском, Увельском, Чесменском районных музеях и в поселке Остроленский.

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К международной акции «Ночь музеев» присоединятся 19 южноуральских музеев. Все они будут работать до позднего вечера. Во многих городах праздничные экскурсии перенесут на вечер пятницы и субботы. К примеру, музеи Магнитогорска и Миасса будут принимать гостей до полуночи, а Чесменский музей и вовсе не закроется до двух часов ночи.

Впервые к акции присоединится заповедник «Аркаим». 20 мая посетители смогут посетить экскурсии бесплатно, послушать лекцию профессора Здановича, посмотреть перформанс в трех действиях, живописующих эпохи камня, бронзы и рубежа XIX-XX столетий, а также стать участниками квеста «Дорогами древних».

Челябинский музей искусств также отпразднует профессиональный праздник в субботу. В 13 часов главный хранитель картинной галереи проведет для посетителей экскурсию по пассажу Якушевых. А вечером в музее искусств пройдет спектакль под названием «ПортретПитерПробки». Городскую легенду о художнике, чье имя слишком известно, чтобы называть его вслух, расскажет экскурсовод, попавший с туристами в пробку в самом сердце северной столицы.

Челябинск, Юлия Димова

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