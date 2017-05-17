Бывший руководитель предприятия Миасского филиала Гохрана отправится в колонию за откат в 23,7 миллиона рублей

Публикации за 17.05.17

Экс-руководитель Миасского филиала Гохрана осужден за получение отката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры России, вчера, 16 мая, Миасский городской суд признал бывшего руководителя предприятия «Урал» Гохран России и директора ООО «ЭкономЭнерго» виновными в растрате, пособничестве в растрате и мошенничестве.

Суд установил, что в июле 2012 года предприятие «Урал» заключило три государственных контракта на выполнение ремонтных работ и реализацию комплекса противопожарных мероприятий, во исполнение которых с августа 2012 по октябрь 2013 года ООО «ЭкономЭнерго» получило 79,1 миллиона рублей.

Однако 30% этой суммы (23,7 миллиона рублей) получил руководитель филиала Гохрана. Схема оказалась достаточно простой: стоимость выполняемых работ оказалась завышена, часть их выполнена силами самого заказчика, а часть – и вовсе не выполнена. Предприниматель тоже себя не обидел и похитил из общей суммы средств, выделенных на оплату контрактов, еще 32,9 миллиона рублей, подделав первичные отчетные документы.

По итогам судебного разбирательства экс-руководитель предприятия «Урал» признан виновным в растрате, а его сообщник – в пособничестве в растрате и мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Первым приговорен к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, бизнесмен в аналогичной колонии проведет на год больше и также заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о взыскании с виновных ущерба на общую сумму 56 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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