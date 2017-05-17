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Публикации за 17.05.17

Под Челябинском столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть погибшие
Фото предоставлено пресс-службой ЧГСС

Под Челябинском столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть погибшие

В Сосновском районе столкнулись автобус и легковушка.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, авария произошла сегодня утром на Северном тракте.

Столкнулись – рейсовый автобус и LADA Priora. Звонок в экстренную службу поступил в девять часов утра. На место происшествие была направлена поисково-спасательная группа.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали из легкового автомобиля пострадавшего водителя. Мужчина получил серьезную травму ноги. Ему оказали первую помощь и на носилках транспортировали до машины врачей.

Пассажир, который сидел рядом с водителем легкового автомобиля, от полученных травм скончался. Спасатели деблокировали труп мужчины.

Водитель рейсового автобуса не пострадал. К счастью, в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне пассажиров не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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