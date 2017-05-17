NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Пусть хоть упьются, лишь бы не мусорили: южноуральский губернатор проблемы пьющего села свел к «мусорной» реформе

Пусть хоть упьются, лишь бы не мусорили: южноуральский губернатор проблемы пьющего села свел к «мусорной» реформе

Главу Южного Урала ошарашили итоги работы по раздельному сбору мусора в двух селах региона.

Как передает корреспондент РИА , внимание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского привлекла акция по раздельному сбору мусора, прошедшая во время весенних субботников в Аргаяшском районе: «В двух сельских поселениях, не самых больших – мы сейчас посмотрели по карте, собрали 2 тонны стекла и 850 килограммов пластика, почти тонну», – отметил глава региона. Цифра явно произвела впечатление на губернатора. «Речь идет о свалке?» – обратился Борис Дубровский к главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину. Муниципальный чиновник явно не ожидал такой заинтересованности, но сумел ответить. Оказалось, что хотя участники акции и наткнулись на небольшую несанкционированную свалку, но большая часть «улова» пришлась на улицы самих сел. «Это за несколько дней собрали», – попытался оправдаться г-н Валишин, все еще пытаясь понять, чем именно акция привлекла внимание Бориса Дубровского.

«А сколько вы это все копили?» – уже не скрывая улыбки, задал очередной вопрос глава региона. Но ответа на свой вопрос не получил. Напряжение в зале, где проходило аппаратное совещание губернатора, все больше усиливалось. Совершенно понятно, что за весьма нейтральными определениями «стекло» и «пластик» скрывалось однозначное явление: злоупотребление алкоголем. И, похоже, все ожидали именно обращения к этой теме. Но внезапно глава региона решил не затрагивать проблемы пьющего села.

Борис Дубровский предложил считать акцию по раздельному сбору следующей в русле «мусорной» реформы. И действительно, частью разработанной в федеральном Минприроды концепции является внедрение механизмов раздельного сбора твердых коммунальных отходов. «Теперь вы видите, какой объем работы нам предстоит», – обратился губернатор уже ко всем главам муниципалитетов.

Как «мусорная» реформа соотносится с усеянными бутылками и «сосками» улицами южноуральских сел, так и осталось неясным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

Страх vs одобрение. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция». / Под Челябинском столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть погибшие. / Южноуральцы пристрастились к мобильной библиотеке «МегаФона».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter