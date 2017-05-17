Пусть хоть упьются, лишь бы не мусорили: южноуральский губернатор проблемы пьющего села свел к «мусорной» реформе

Публикации за 17.05.17

Главу Южного Урала ошарашили итоги работы по раздельному сбору мусора в двух селах региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внимание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского привлекла акция по раздельному сбору мусора, прошедшая во время весенних субботников в Аргаяшском районе: «В двух сельских поселениях, не самых больших – мы сейчас посмотрели по карте, собрали 2 тонны стекла и 850 килограммов пластика, почти тонну», – отметил глава региона. Цифра явно произвела впечатление на губернатора. «Речь идет о свалке?» – обратился Борис Дубровский к главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину. Муниципальный чиновник явно не ожидал такой заинтересованности, но сумел ответить. Оказалось, что хотя участники акции и наткнулись на небольшую несанкционированную свалку, но большая часть «улова» пришлась на улицы самих сел. «Это за несколько дней собрали», – попытался оправдаться г-н Валишин, все еще пытаясь понять, чем именно акция привлекла внимание Бориса Дубровского.

«А сколько вы это все копили?» – уже не скрывая улыбки, задал очередной вопрос глава региона. Но ответа на свой вопрос не получил. Напряжение в зале, где проходило аппаратное совещание губернатора, все больше усиливалось. Совершенно понятно, что за весьма нейтральными определениями «стекло» и «пластик» скрывалось однозначное явление: злоупотребление алкоголем. И, похоже, все ожидали именно обращения к этой теме. Но внезапно глава региона решил не затрагивать проблемы пьющего села.

Борис Дубровский предложил считать акцию по раздельному сбору следующей в русле «мусорной» реформы. И действительно, частью разработанной в федеральном Минприроды концепции является внедрение механизмов раздельного сбора твердых коммунальных отходов. «Теперь вы видите, какой объем работы нам предстоит», – обратился губернатор уже ко всем главам муниципалитетов.

Как «мусорная» реформа соотносится с усеянными бутылками и «сосками» улицами южноуральских сел, так и осталось неясным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

Страх vs одобрение. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция». / Под Челябинском столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть погибшие. / Южноуральцы пристрастились к мобильной библиотеке «МегаФона». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»