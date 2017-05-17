Экс-глава южноуральского села ответит в суде за хищение четверти миллиона рублей

Публикации за 17.05.17

Бывший глава южноуральского села предстанет перед судом за фиктивные договоры по уборке снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, глава надзорного ведомства Кизильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Полоцкого сельского поселения Олега Медведева, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, и служебном подлоге.

По версии следствия, чиновник, занимая должность главы села, в ноябре 2015 года договорился с индивидуальным предпринимателем о заключении договоров по очистке от снега участка автодороги «Полоцкое – Новинка». Однако фактически снег с дорожного полотна убирали два жителя села, владевшие собственной спецтехникой.

С ноября 2015 по март 2016 Медведев заключил шесть фиктивных договоров об оказании услуг на очистку от снега участка автодороги «Полоцкое – Новинка» и подписал акты выполненных работ на общую сумму 576 тысяч 500 рублей, достоверно зная, что индивидуальным предпринимателем эти услуги не оказывались, а производились двумя жителями поселения с использованием своей техники. В результате вся эта сумма поступила на счет бизнесмена, который передал ее чиновнику, ограничившись незначительным вознаграждением.

Получив от предпринимателя деньги, глава Полоцкого передал 313 тысяч рублей двум землякам за выполненную работу. Оставшиеся 256тысяч рублей чиновник забрал себе.

В ходе следствия имущество Медведева – автомобили ИЖ 2717230 и ВАЗ 21213 наложен арест, сам обвиняемый добровольно вернул в казну района 20 тысяч рублей.

В марте 2017 года он был уволен по собственному желанию.

Уголовное дело направлено в Кизильский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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