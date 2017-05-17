Отец ребенка-инвалида из Верхнего Уфалея, умершего без должного ухода, направлен на исправительные работы

Публикации за 17.05.17

Суд приговорил отца ребенка-инвалида из Верхнего Уфалея, умершего без должного ухода, в году исправительных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, житель Верхнего Уфалея признан виновным в оставлении без помощи своего малолетнего сына.

Напомним, трагедия разыгралась зимой этого года. Супружеская пара оставила без присмотра троих несовершеннолетних детей: девочек пяти и шести лет, а также мальчика-инвалида трех лет.

Их мать уехала в гости в другой населенный пункт, а отец ушел в запой. Впоследствии девочек поместили в социально-реабилитационный центр, а мальчика доставили в реанимационное отделение детской больницы. Мальчик страдал рядом хронических заболеваний (бронхолегочной дисплазией, дыхательной недостаточностью, детским церебральным параличом, симптоматической эпилепсией). Ребенок нуждался в постоянном уходе, кормлении по режиму определенной пищей. Ему была назначена специальная терапия для профилактики легочной недостаточности.

Однако родители достаточно пренебрежительно относились к рекомендациям по питанию и лечению сына. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии в связи с поражением органов дыхания, центральной нервной системы, дистрофией. Врачам не удалось спасти его жизнь.

«В ходе дознания было установлено, что отец ребенка-инвалида, злоупотребляя спиртными напитками, не интересовался состоянием здоровья своего сына, не предоставлял ему питание, соответствующее его возрасту, не давал лекарственные препараты, необходимые ребенку в связи с имеющимися у него заболеваниями, поставив его тем самым в опасное для его жизни и здоровья состояние», – сообщили в региональной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мировым судьей судебного участка № 1 Верхнего Уфалея ему назначено наказание в виде 1 года 1 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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