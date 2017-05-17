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Публикации за 17.05.17

Южноуралец, угробивший подростка в пьяном ДТП, отправится в колонию-поселение

Южноуралец, угробивший подростка в пьяном ДТП, отправится в колонию-поселение

Карталинский городской суд вынес приговор виновнику аварии, в которой погиб подросток.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, 35-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенных лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 10 сентября прошлого года на южноуральской трассе. Трое подростков, учащиеся карталинского техникума, ловили машину на выезде из города, чтобы доехать до села Анненское.

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Подвезти студентов вызвался водитель ВАЗ-21102, направлявшийся в то же село к родственникам. Сидя за рулем, мужчина пил вино, пытаясь вылечиться от похмелья. В результате на скорости 122 километра в час водитель потерял управление, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 16-летний пассажир легковушки, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Его приятели отделались легкими травмами.

Суд приговорил виновника ДТП к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также подсудимый на три года лишен права заниматься транспортной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с автомобилиста в пользу родственников погибшего 500 тысяч рублей морального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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