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Челябинск

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Публикации за 17.05.17

К пятнице на Южном Урале потеплеет до +25

К пятнице на Южном Урале потеплеет до +25

На Южный Урал пришло долгожданное потепление.

Как сообщили РИА в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в регионе начнет повышаться уже сегодня. Днем этой среды столбики термометров поднимутся примерно до 18 градусов тепла, при этом в области установится переменная облачность без осадков. Впрочем, в ночное время все еще не исключены заморозки до -3 градусов.

Завтра, 18 мая, воздух в Челябинской области прогреется до 18-23 градусов тепла, с этого же дня станут теплее и ночи – средняя температура порядка 8 градусов выше нуля. Ясная и теплая погода установится в регионе с пятницы, хотя в выходные синоптики склонны прогнозировать незначительные осадки.

В ближайшую пятницу в в регионе ожидается до 25 градусов выше нуля.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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