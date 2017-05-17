В Кусе молодая парочка совершила налет на магазин

Публикации за 17.05.17

В Кусе «сладкая» парочка ограбила магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Кусы (Челябинская область) задержали 22-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, подозреваемых в совершении разбойного нападения на один из городских магазинов.

В минувшее воскресенье в дежурную часть ОМВД «Кусинский» поступило сообщение от сотрудника одного из магазинов, расположенного по улице Крупской. Заявитель сообщил о том, что двое злоумышленников похитили из кассы магазина деньги.

Сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что оба подозреваемых являются жителями Челябинска. Более того, одним из грабителей является 22-летняя девушка, которая раньше работала в этом же магазине и хорошо знала других его сотрудников. Воспользовавшись доверием бывших коллег, она попросилась в помещение магазина, после чего открыла двери своему ранее судимому 25-летнему сообщнику. Злоумышленник ворвался в помещение в маске, вооруженный шокером, однако нарвался на активное сопротивление от продавца. Кроме всего прочего, женщина опознала нападавшего по глазам, так как раньше не раз видела его в компании второй подозреваемой. Когда она назвала злоумышленника по имени, он, вероятнее всего, испугавшись, принял решение сбежать. Следом за ним скрылась и его подельница, успев прихватить из кассы магазина около полутора тысяч рублей и 23 карты оплаты мобильной связи общей стоимостью порядка 2 тысячи 300 рублей.

Позднее кусинских Бонни и Клайда задержала полиция. Сейчас по факту этого нападения открыто уголовное производство. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде (у нее на попечении находятся трое малолетних детей), а вот ее сообщнику назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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