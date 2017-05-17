Депутаты против сити-менеджера: на кресло главы Озерска претендуют трое

Публикации за 17.05.17

В Озерске определились с кандидатами на должность главы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации ЗАТО, накануне завершился прием документов для участия в конкурсе по выбору нового градоначальника.

Напомним, прежний глава Озерска Олег Костиков с 27 апреля сложил полномочия в связи с переходом ЗАТО к одноглавой системе управления городом. Между тем, исполнять обязанности спикера городского собрания депутатов Костиков продолжает.

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Необходимый пакет документов для участия в выборах представили действующий сити-менеджер Евгений Щербаков, директор ООО «Рембыттехника Плюс» Максим Алушкин и топ-менеджер ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Ухтеров, и тот и другой – депутаты.

В ближайшее время специалисты приступят к проверке данных участников. Затем до 29 июня будет сформирована конкурсная комиссия.

Рассмотрение кандидатур назначено на 19 и 20 июля.

Челябинск, Юлия Димова

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