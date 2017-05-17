СК: второклассницу Златоуста насиловали двое подростков / Еще один стоял в стороне

Публикации за 17.05.17

Жуткая история с надругательством над второклассницей в Златоусте обрастает новыми подробностями.

Как уже сообщало РИА «Новый День», преступление произошло 11 мая. В заброшенном здании 9-летнюю девочку жестоко избили и изнасиловали. Впоследствии родители пострадавшей обратились в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого: им оказался 12-летний знакомый девочки.

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В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к нападению еще одного подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, по подозрению в надругательстве над школьницей также задержан 13-летний подросток.

По версии следствия, вооружившись палками и арматурой, парни жестоко избили и надругались над ребенком, после чего скинули девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу. В настоящий момент девочка вышла из комы и уже дала показания.

Известно, что в момент происшествия в здании находился также третий мальчик, однако его причастность к преступлению пока не подтвердилась. В настоящий момент все трое помещены в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. Ввиду юного возраста, к уголовной ответственности насильников привлечь не могут.

Челябинск, Юлия Димова

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