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Публикации за 17.05.17

СК: второклассницу Златоуста насиловали двое подростков / Еще один стоял в стороне

СК: второклассницу Златоуста насиловали двое подростков Еще один стоял в стороне

Жуткая история с надругательством над второклассницей в Златоусте обрастает новыми подробностями.

Как уже сообщало РИА , преступление произошло 11 мая. В заброшенном здании 9-летнюю девочку жестоко избили и изнасиловали. Впоследствии родители пострадавшей обратились в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого: им оказался 12-летний знакомый девочки.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к нападению еще одного подростка.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, по подозрению в надругательстве над школьницей также задержан 13-летний подросток.

По версии следствия, вооружившись палками и арматурой, парни жестоко избили и надругались над ребенком, после чего скинули девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу. В настоящий момент девочка вышла из комы и уже дала показания.

Известно, что в момент происшествия в здании находился также третий мальчик, однако его причастность к преступлению пока не подтвердилась. В настоящий момент все трое помещены в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. Ввиду юного возраста, к уголовной ответственности насильников привлечь не могут.

Челябинск, Юлия Димова

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