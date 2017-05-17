Новшества ЕГЭ-2017: задачи без тестов, сканы работ и тревожная метка

Публикации за 17.05.17

Число ЕГЭ без возможности выбора варианта ответа увеличилось.

Как передает РИА «Новый День», в текущем году государственную итоговую аттестацию пройдут более 15 тысяч южноуральских выпускников, треть из них школьники Челябинска.

Перечень обязательных для сдачи экзаменов предметов в текущем году остается прежним. Для получения аттестата, как и в ранее, необходимо набрать минимальное количество баллов по русскому языку, а также математике, по желанию выбрав базовый либо профильный уровень.

По данным начальника управления южноуральского министерства образования и науки Елены Тюриной, согласно действующему законодательству в будущем для выпускников 11 классов обязательным для сдачи станет иностранный язык, однако произойдет это не ранее, чем через год. Критерии оценки и минимальные пороги по всем предметам остались прежними.

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В свою очередь, новшества коснулись содержания контрольно-измерительных материалов. В этом году выпускники впервые будут сдавать физику, химию и биологию без готовых ответов. Таким образом, законодатели намерены избавиться от игры «угадай-ки» во время сдачи итоговой аттестации. На данный момент тестовая часть остается лишь в ЕГЭ по иностранному языку.

Что касается процедуры проведения единого госэкзамена, особых изменений в текущем году не появилось. В Челябинской области будет открыто 85 пунктов сдачи экзаменов для 11-классников. Все они будут обеспечены видеонаблюдением. Кроме того, в 46 пунктах будут распечатывать КИМы прямо в аудиториях, еще в 45-ти готовые работы будут сканировать и сразу же передавать «по защищенным каналам связи» для проверки. Всего за сдачей госэкзаменов в 9 и 11 классах будут следить 4,5 тысячи общественных наблюдателей. Кроме того, 39 онлайн-контролеров будут следить за проведением ЕГЭ из штаба. Обнаружив бумажную шпаргалку или сотовый телефон, дистанционные наблюдатели ставят тревожную метку, после чего информация передается в пункт сдачи для немедленного устранения нарушения. Напомним, в случае использования запрещенных материалов выпускник лишается права на пересдачу.

Ко всему прочему, изменились сроки проведения ЕГЭ для выпускников прошлых лет. С 2017 года данная категория может сдавать экзамен либо досрочно (конец марта – апрель), либо в резервные дни основного этапа (конец июня). В следующем году заявки на участие в итоговой аттестации необходимо подать до 1 февраля.

Челябинск, Юлия Димова

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