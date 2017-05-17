Южноуральские чиновники наотрез отказались вводить мораторий на рост тарифов ЖКХ

Публикации за 17.05.17

Власти Челябинской области не видят смысла останавливать рост цен на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», введение моратория на повышение коммунальных тарифов в сложившихся условиях нецелесообразно. Об этом категорически заявила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

«Входящие ресурсы нами не регулируются, – объяснила свою позицию чиновница. – А в 2017 году тариф на газ поднимется на 3,9%, электроэнергия подорожает на 6,5%, затраты на заработную плату и материалы вырастут на 4,7%. Если на региональном уровне ввести мораторий на рост тарифов, у ресурсоснабжающих организаций возникнут выпадающие доходы, которые необходимо будет компенсировать либо за счет усиленного роста тарифа в следующем периоде, либо из бюджета». И хотя в минтарифе признают, что с каждым следующим повышением платежная дисциплина населения падает, другого выхода в сложившейся ситуации чиновники не видят.

При этом Татьяна Кучиц уверена, что, вопреки расхожим утверждениям, рост коммунальных тарифов не оказывает определяющего влияния на темпы инфляции. В подтверждение своей позиции министр указала на то, что тарифы растут медленнее инфляции. Чиновницу почему-то совершенно не смутило, что, например, при ожидаемой годовой инфляции 4,7% «коммуналка» прибавит в 2017 году на Южном Урале 3,9%. А если бы не субсидирование, то платежи, по утверждению самой г-жи Кучиц, выросли бы на все 8%.

Министр убеждена, что говорить о моратории можно только в случае, если он будет введен на всех уровнях. И прежде всего – на федеральном. Между тем, власти ряда других российских регионов уже заявили о введении моратория на рост тарифов ЖКХ в 2017 году. Правда, о его дальнейшем продлении речи пока не идет. Возможно, потому что президентские выборы должны пройти весной 2018 года. А тарифы в России повышают в июле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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