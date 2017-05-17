Сила Интернета: челябинцы сами разыскивают грабителей и «сдают» их полиции

Публикации за 17.05.17

Пользователи интернет-сообщества помогли челябинке наказать преступника.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, преступление произошло 23 марта в Чурилово. В одном из подъездов на улице Зальцмана пьяный мужчина напал на девушку-подростка. Избив жертву кулаком по голове, злоумышленник отобрал у нее телефон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту грабежа возбудили уголовное дело.

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Кроме того, горожанка написала о случившемся в одной из групп в соцсетях. Обсуждая данное происшествие, незнакомый житель Чурилово решил помочь девушке разыскать преступника. Мужчина раздобыл в отделе полиции приметы подозреваемого и стал расспрашивать о нем соседей.

Спустя какое-то время волонтер установил личность преступника и узнал, где он живет. После передачи данных в полицию злоумышленника задержали. Подозреваемый во всем сознался.

В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы дела поступят в суд.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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