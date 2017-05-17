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Челябинск

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Публикации за 17.05.17

На Южном Урале план посевной выполнен на треть

На Южном Урале план посевной выполнен на треть

Аграрии Челябинской области наращивают темпы посевной.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального минсельхоза, на сегодняшний день яровыми культурами засеяно 535 тысяч гектаров, что составляет 33% от плана. В общей сложности, южноуральским аграриям необходимо засеять 1 миллион 635 тысяч гектаров.

Зерновыми и зернобобовыми культурами пока покрыто чуть более 400 тысяч гектаров. Общая площадь данных посевов в этом году увеличится почти на 9 тысяч гектаров и достигнет 1 миллиона 340 тысяч. Пшеницу намерены засеять на площади 915 тысяч га, нопока пройдено чуть более трети сельхозугодий.

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Параллельно с этим ведётся посадка картофеля и овощей открытого грунта. На сегодняшний день площадь посадок картофеля уже превысила прошлогодние показатели того же периода на 568 га, а овощами, как и прошлой весной, засажено 479 га.

Несмотря на довольно холодный май и увеличение количества осадков по сравнению с прошлой весной, аграрии надеются завершить полевые работы в срок – до 10 июня.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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