Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

Общественники попросят прокуратуру проверить действия организатора скандальной стройки у памятника Курчатову в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты Общероссийского народного фронта провели проверку на строительной площадке в районе памятника Курчатову. В организации рассказали, что в конце прошедшей недели к ним посыпались звонки и жалобы обеспокоенных и возмущенных горожан: земельный участок, на котором еще несколько месяцев назад срубили все деревья, строители огородили. Причем настолько «искусно», что у челябинцев появились опасения: не перекроют ли строители всю дорогу, ведущую к расположенной поблизости стоянке.

Опасения оправдались ровно наполовину: автомобилистам оставили для проезда лишь одну полосу. Как результат – постоянные пробки и повышенная опасность ДТП. «За час-полтора, что мы там были, едва не случились минимум четыре аварии», – рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Кстати, чиновники, приехавшие вместе с общественниками, не смогли объяснить, на каком основании арендатор участка прихватил себе часть муниципальной земли. Но зафиксировали это нарушение. Так же, как и пропоровшие асфальтовое покрытие дороги металлические штыри строительного забора.

Это оказались далеко не единственные нарушения. Так, сколько ни бродили общественники вокруг земельного участка, они так и не обнаружили паспорт строительного объекта, где в обязательном порядке должны быть указаны сроки строительства, ведущая его организация и ее координаты. Пока совершенно неизвестно: кто ведет строительство и есть ли у него на это законные основания.

Не торопились удовлетворять любопытство активистов и в мэрии. Здесь общественникам порекомендовали направить официальное обращение со всеми интересующими вопросами, пообещав ответить на них в установленный законом срок. То есть в течение месяца.

«Получается, что потребность у общества узнать, кто и на каких основаниях затеял стройку, есть. А вот желания власти удовлетворить ее мы не увидели», – возмутились в ОНФ. И пообещали обратиться в контрольно-надзорные органы, попросив уже их прояснить ситуацию.

Есть ли у них хоть какая-то, пусть неофициальная информация, о затеявших стройку арендаторах, в региональном отделении ОНФ не ответили, констатировав, что пока нет никаких официальных документов, которые могли бы на это указывать. Между тем, по некоторым данным, двухэтажное офисное здание с кафе и парковкой на этом участке намерена возвести структура, принадлежащая бизнесмену Виктору Алистратову, зятю покойного губернатора Челябинской области Петра Сумина. По другой информации, к строительству имеет отношение бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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