NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Общественники попросят прокуратуру проверить действия организатора скандальной стройки у памятника Курчатову в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА , активисты Общероссийского народного фронта провели проверку на строительной площадке в районе памятника Курчатову. В организации рассказали, что в конце прошедшей недели к ним посыпались звонки и жалобы обеспокоенных и возмущенных горожан: земельный участок, на котором еще несколько месяцев назад срубили все деревья, строители огородили. Причем настолько «искусно», что у челябинцев появились опасения: не перекроют ли строители всю дорогу, ведущую к расположенной поблизости стоянке.

Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Опасения оправдались ровно наполовину: автомобилистам оставили для проезда лишь одну полосу. Как результат – постоянные пробки и повышенная опасность ДТП. «За час-полтора, что мы там были, едва не случились минимум четыре аварии», – рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Кстати, чиновники, приехавшие вместе с общественниками, не смогли объяснить, на каком основании арендатор участка прихватил себе часть муниципальной земли. Но зафиксировали это нарушение. Так же, как и пропоровшие асфальтовое покрытие дороги металлические штыри строительного забора.

Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)
Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Это оказались далеко не единственные нарушения. Так, сколько ни бродили общественники вокруг земельного участка, они так и не обнаружили паспорт строительного объекта, где в обязательном порядке должны быть указаны сроки строительства, ведущая его организация и ее координаты. Пока совершенно неизвестно: кто ведет строительство и есть ли у него на это законные основания.

Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Не торопились удовлетворять любопытство активистов и в мэрии. Здесь общественникам порекомендовали направить официальное обращение со всеми интересующими вопросами, пообещав ответить на них в установленный законом срок. То есть в течение месяца.

«Получается, что потребность у общества узнать, кто и на каких основаниях затеял стройку, есть. А вот желания власти удовлетворить ее мы не увидели», – возмутились в ОНФ. И пообещали обратиться в контрольно-надзорные органы, попросив уже их прояснить ситуацию.

Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Есть ли у них хоть какая-то, пусть неофициальная информация, о затеявших стройку арендаторах, в региональном отделении ОНФ не ответили, констатировав, что пока нет никаких официальных документов, которые могли бы на это указывать. Между тем, по некоторым данным, двухэтажное офисное здание с кафе и парковкой на этом участке намерена возвести структура, принадлежащая бизнесмену Виктору Алистратову, зятю покойного губернатора Челябинской области Петра Сумина. По другой информации, к строительству имеет отношение бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.

Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)
Новый День: Нынешние покрывают бывших? В Челябинске неизвестные строители захватили часть муниципальной земли и дорогу, в мэрии обсуждать проблему отказываются (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 17.05.17

На Южном Урале план посевной выполнен на треть. / Сила Интернета: челябинцы сами разыскивают грабителей и «сдают» их полиции. / Южноуральские чиновники наотрез отказались вводить мораторий на рост тарифов ЖКХ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter