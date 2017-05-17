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Публикации за 17.05.17

«Мечел» «сливает» юношеский хоккей в Челябинске

«Мечел» «сливает» юношеский хоккей в Челябинске

Молодежные команды ХК «Мечел» прекращают существование, оставшись без финансирования.

Как передает корреспондент РИА , единственный спонсор команд «Мечела», выступавших в Национальной молодежной хоккейной лиге и в Юниорской хоккейной лиге, – Челябинский металлургический комбинат, с 1 мая прекратил их финансирование.

В компании объяснили свое решение нехваткой денег. Однако родители воспитанников не очень верят такому объяснению «По словам директора школы, на команду в год тратится около 1,4 миллиона рублей. Эти деньги идут на проезд игроков во время соревнований, питание, оплату судий и льда. Все остальное мы покупаем сами, – цитирует «Первый областной» отца одного из юных хоккеистов. – Теперь 23 человека, игроки Юниорской хоккейной лиги, остались без спорта. Мой сын 2000 года рождения заканчивает 10 класс и играет за «Мечел», заканчивать с хоккеем не собирался. А теперь получается, что ему фактически негде играть».

В ХК «Мечел» разводят руками: ЧМК просто поставил руководство клуба перед фактом. Теперь юным хоккеистам придется выбирать между переездом в другой город и завершением даже пока толком не начавшейся спортивной карьеры. Можно, конечно, попробовать пробиться в юниорскую команду «Трактора». Но конкуренция там и так высока.

Пока же воспитанники школы «Мечела» надеются, что на специальном совещании, где руководство ЧМК вновь вернется к этой проблеме, их единственный спонсор все же изменит свое решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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