«Уфалейникель» начал продавать активы

Публикации за 17.05.17

Руководство «Уфалейникеля» начало распродавать активы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее объявление появилось на портале «Фабрикант».

Менеджмент выставил на торги четыре лота общей стоимостью более 45 миллионов рублей. Покупателям предлагаются электрические двигатели, стальные рельсы, лиственный и хвойный тес, асбест и сальниковая набивка. В ближайшее время планируется публикация еще нескольких лотов.

Напомним, в марте нынешнего года в администрации градообразующего предприятия Верхнего Уфалея уведомили главное региональное управление по труду и занятости о предстоящих сокращениях, которые коснутся 2 тысяч 100 человек. С 1 апреля на «Уфалейникеле» полностью остановили производство на неопределенные сроки в связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией на предприятии.

В областном правительстве отреагировали на остановку предприятия достаточно прохладно. Властям города предложили помощь в организации на территории Верхнего Уфалея ТОСЭР. Правда, число занятых на новых предприятиях, которые должны возникнуть после получения этого статуса, сначала превышало 1 тысячу человек, а потом и вовсе скатилось к отметке в 700 новых рабочих мест. Сотрудникам же «Уфалейникеля» посоветовали поискать работу в других городах и регионах. Чуть позднее вице-губернатор Евгений Редин призвал жителей города на возобновление работы комбината, заявив, что объективных предпосылок для этого нет.

Вчера же начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов подтвердил пассивную позицию областных чиновников, заявив, что к концу 2017 года число безработных в регионе увеличиться с 30 с небольшим тысяч человек до 31 тысячи 700, в основном из-за сокращений на «Уфалейникеле». Видимо, обеспечить подавляющее большинство сотрудников некогда градообразующего предприятия власти Южного Урала уже даже не надеются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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