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Челябинск

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Публикации за 17.05.17

«Уфалейникель» начал продавать активы

«Уфалейникель» начал продавать активы

Руководство «Уфалейникеля» начало распродавать активы.

Как передает корреспондент РИА , соответствующее объявление появилось на портале «Фабрикант».

Менеджмент выставил на торги четыре лота общей стоимостью более 45 миллионов рублей. Покупателям предлагаются электрические двигатели, стальные рельсы, лиственный и хвойный тес, асбест и сальниковая набивка. В ближайшее время планируется публикация еще нескольких лотов.

Напомним, в марте нынешнего года в администрации градообразующего предприятия Верхнего Уфалея уведомили главное региональное управление по труду и занятости о предстоящих сокращениях, которые коснутся 2 тысяч 100 человек. С 1 апреля на «Уфалейникеле» полностью остановили производство на неопределенные сроки в связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией на предприятии.

В областном правительстве отреагировали на остановку предприятия достаточно прохладно. Властям города предложили помощь в организации на территории Верхнего Уфалея ТОСЭР. Правда, число занятых на новых предприятиях, которые должны возникнуть после получения этого статуса, сначала превышало 1 тысячу человек, а потом и вовсе скатилось к отметке в 700 новых рабочих мест. Сотрудникам же «Уфалейникеля» посоветовали поискать работу в других городах и регионах. Чуть позднее вице-губернатор Евгений Редин призвал жителей города на возобновление работы комбината, заявив, что объективных предпосылок для этого нет.

Вчера же начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов подтвердил пассивную позицию областных чиновников, заявив, что к концу 2017 года число безработных в регионе увеличиться с 30 с небольшим тысяч человек до 31 тысячи 700, в основном из-за сокращений на «Уфалейникеле». Видимо, обеспечить подавляющее большинство сотрудников некогда градообразующего предприятия власти Южного Урала уже даже не надеются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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