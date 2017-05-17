Стоимость обучения в южноуральских вузах вырастет в полтора раза

Публикации за 17.05.17

Минимальная стоимость года обучения в южноуральских вузах превысила 100 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство образования и науки России повысило расценки на обучение в высших учебных заведениях почти в полтора раза. Согласно новым нормативам, год на бакалавриате обойдется от 105 тысяч рублей и выше.

Руководство вузов спешно корректирует расценки. Так, в ЧелГУ отмечают, что 105 тысяч рублей за год «повезет» заплатить лишь на тех специальностях, где не требуется привлечения серьезной технологической базы: менеджмент, экономика, гуманитарные направления. Стоимость обучения на «Архитектуре», «Информационных системах и технологиях», «Энергетическом машиностроении» будет начинаться уже от 118 тысяч рублей. При этом руководители вузов не вправе установить цену ниже объявленного минимума. Правда, это нововведение не коснется студентов, уже обучающихся на коммерческой основе. Для них рост стоимость ограничится уровнем инфляции, отмечает 31tv.

Определились с расценками и в крупнейшем вузе региона – Южно-Уральском государственном университете. Сейчас в ЮУрГУ самые «бюджетные» специальности – математические (75,7 тысячи рублей год). Самые дорогие архитектурно-строительные и политехнические (до 143,9 тысячи рублей). Теперь стоимость на различных направлениях вырастет на 20% – 40%. Окончательные расценки вузы опубликуют на своих официальных сайтах в течение месяца.

Отметим, что по данным министерства образования и науки Челябинской области, в 2017-2018 учебном году утверждено 16 тысяч 368 бюджетных мест в организациях среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территории региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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