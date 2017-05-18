В Златоусте найдена мертвой восьмилетняя девочка

Публикации за 18.05.17

В Златоусте проводится проверка по факту гибели ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне около 17 часов на улице Шишкина. Мертвую девочку обнаружили под окнами многоэтажки прохожие. По данным очевидцев, школьница выпала с балкона четвертого этажа.

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В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ факт гибели 8-летней девочки подтвердили, заявив, что произошел несчастный случай. В момент происшествия девочка находилась в квартире одна. По предварительным данным, стоя на балконе, школьница потеряла равновесие и упала вниз.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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