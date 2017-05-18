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Публикации за 18.05.17

В Златоусте найдена мертвой восьмилетняя девочка

В Златоусте найдена мертвой восьмилетняя девочка

В Златоусте проводится проверка по факту гибели ребенка.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла накануне около 17 часов на улице Шишкина. Мертвую девочку обнаружили под окнами многоэтажки прохожие. По данным очевидцев, школьница выпала с балкона четвертого этажа.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ факт гибели 8-летней девочки подтвердили, заявив, что произошел несчастный случай. В момент происшествия девочка находилась в квартире одна. По предварительным данным, стоя на балконе, школьница потеряла равновесие и упала вниз.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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