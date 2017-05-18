Жительницу Челябинской области лишили детского пособия из-за отказа отдать ребенка в детский сад

Публикации за 18.05.17

В Кунашакском районе многодетная мать лишилась детского пособия, не пожелав отдать ребенка в детский сад.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района провело проверку по обращению жительницы села Кунашак по вопросу прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» предусмотрена ежемесячная выплата денежного содержания на третьего и последующих детей, не посещающих государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Установлено, что районное управление социальной защиты населения без оснований прекратило выплату ежемесячного пособия по уходу за третьим ребенком, не посещающим детский сад. После того, как в селе Кунашак открылся филиал дошкольного учреждения, с января 2017 года выплата пособия была прекращена в связи с тем, что женщина не выразила желания на посещение ребенком детского сада. В результате многодетная мать лишилась пособия по уходу за третьим ребенком за январь – март 2017 года в размере около 30 тысяч рублей.

Однако управление образования администрации района ребенку место в детском учреждении не представляло, в связи с чем основания для прекращения выплаты указанного пособия отсутствовали, отметили в прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать выплатить пособие многодетной матери. Исковые требования прокурора добровольно удовлетворены выплатой денежных средств в полном объеме.

Кроме того, в адрес руководителя управления социальной защиты населения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого должностное лицо, ответственное за назначение и выплату пособия, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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