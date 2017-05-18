Южноуральские чиновники, не глядя, купили для сироты аварийную квартиру

Публикации за 18.05.17

Ашинским чиновникам придется объяснять следователю, почему они купили для сироты аварийную квартиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в Аше по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при выделении жилья лицу из числа детей-сирот

Установлено, что 21-летнему юноше комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района по договору найма предоставил квартира для временного проживания.

Двухкомнатное жилище было приобретено в собственность муниципалитета за 720 тысяч рублей на основании муниципального контракта, который заключен по итогам обследования жилого помещения. Согласно его заключению, сведений о несоответствии квартиры требованиям, предъявляемым к жилому помещению, комиссией установлено не было.

Однако, как показала прокурорская проверка, фактически межведомственной комиссией обследование и оценка соответствия вышеуказанного жилого помещения предъявляемым требованиям не проводились.

В квартире, расположенной на последнем этаже двухэтажного дома, обнаружены повреждения и разрушения деревянных конструкции межэтажного перекрытия. Под натяжным потолком видны стыки фанеры, из-за отсутствия утеплителя деревянного потолка в квартире холодно и сыро. Согласно заключению специалиста фактическая стоимость приобретенного жилья составила 520 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление СКР по Челябинской области, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, городским прокурором внесено представление об устранении нарушений закона главе Ашинского района.

Ход расследования уголовного дела и результат рассмотрения акта прокурорского реагирования поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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