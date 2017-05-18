Южноуральский депутат, обманувший вдову ветерана на миллион рублей, отправится в колонию

Публикации за 18.05.17

Депутат Уйского района признан виновным в мошенничестве с жильем вдовы ветерана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уйского районного суда, рассмотрено дело в отношении депутата совета Ларинского сельского поселения Василия Выдрина.

Напомним, в 2013 году парламентарий, зная, что его дальней родственнице – супруге ветерана Великой Отечественной войны положена бюджетная субсидия на приобретение жилого помещения, уговорил женщину оформить на него доверенность для дальнейшей покупки жилья. Получив бюджетные средства, Выдрин купил для пожилой женщины квартиру. После этого, по доверенности он же эту квартиру и продал, а полученный от покупателя 1 миллион рублей присвоил.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество депутата – земельный участок и автомобиль.

На допросе вину в присвоении денег вдовы ветерана Выдрин признал частично, от дачи показаний отказался.

Суд признал депутата виновным в особо крупном мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый обязан возместить пенсионерке причиненный материальный ущерб в размере более одного миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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