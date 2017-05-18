«Прогулки по воде»: челябинец едва не утонул, разгуливая по реке Миасс

Публикации за 18.05.17

Открытие купального сезона в реке Миасс едва не стоило челябинцу жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, сообщение о тонущем в районе дома №75 по улице Братьев Кашириных мужчине поступило накануне в 20 часов 40 минут. Звонившие очевидцы рассказали, что в 15 метрах от берега по грудь в воде стоит молодой человек и просит о помощи.

Прибывшие на место спасатели на лодке подплыли к пострадавшему, помогли ему забраться в судно и транспортировали на берег. Впоследствии челябинца передали врачам скорой помощи. Добавим, объяснить опасную прогулку по реке горожанин не смог. Все это время мужчина пребывал в наркотическом опьянении.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

Южноуральский депутат, обманувший вдову ветерана на миллион рублей, отправится в колонию. / Южноуральские чиновники, не глядя, купили для сироты аварийную квартиру. / Жительницу Челябинской области лишили детского пособия из-за отказа отдать ребенка в детский сад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»