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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

«Прогулки по воде»: челябинец едва не утонул, разгуливая по реке Миасс

«Прогулки по воде»: челябинец едва не утонул, разгуливая по реке Миасс

Открытие купального сезона в реке Миасс едва не стоило челябинцу жизни.

Как сообщили РИА в Челябинской городской службе спасения, сообщение о тонущем в районе дома №75 по улице Братьев Кашириных мужчине поступило накануне в 20 часов 40 минут. Звонившие очевидцы рассказали, что в 15 метрах от берега по грудь в воде стоит молодой человек и просит о помощи.

Прибывшие на место спасатели на лодке подплыли к пострадавшему, помогли ему забраться в судно и транспортировали на берег. Впоследствии челябинца передали врачам скорой помощи. Добавим, объяснить опасную прогулку по реке горожанин не смог. Все это время мужчина пребывал в наркотическом опьянении.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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