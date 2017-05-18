Без сюрпризов: в Златоусте выбрали нового старого мэра

Публикации за 18.05.17

Главой Златоуста остался Вячеслав Жилин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидатуру действующего градоначальника поддержали в ходе голосования 21 депутат собрания Златоустовского городского округа, 3 воздержались.

Напомним, на пост главы Златоуста первоначально претендовали 13 кандидатов, в том числе бывший мэр города Дмитрий Мигашкин и экс-вице-мэр Роман Болотов, возглавляющий ныне управление транспорта Челябинска. Однако чьи-то кандидатуры отклонила конкурсная комиссия, кто-то взял самоотвод. Окончательно интрига пропала, когда от борьбы за кресло градоначальника отказался Роман Болотов, объяснив свое решение партийной дисциплиной («Единая Россия» решила поддержать г-на Жилина).

В итоге до финишной прямой добрались лишь нынешний мэр и председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков. Последний был явно техническим кандидатом. За него не было отдано ни одного голоса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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