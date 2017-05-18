Избиение инвалида в челябинском супермаркете переросло в уголовное дело

Публикации за 18.05.17

СКР возбудил уголовное дело по факту избиения инвалида охраной челябинского супермаркета.

Как сообщал уже «Новый День», инцидент произошел 24 апреля в одном из супермакретов Тракторозаводского района Челябинска.

Мужчина зашел в магазин, однако передумал делать покупки и направился к выходу. В это время сотрудники охраны догнали его и потребовали показать содержимое карманов, заявив, что подозревают его в краже. Южноуралец отказался, предложив вызвать полицию. Тогда охранники завели его в подсобное помещение магазина, где принялись избивать: мужчине нанесли не менее 30 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 203 Уголовного кодекса РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия).

В рамках расследования уголовного дела с участием потерпевшего, а также 27-летнего подозреваемого (один из сотрудников ЧОПа, обеспечивавшего охрану в супермаркете) проведены следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проверяется причастность других сотрудников охраны магазина к причинению телесных повреждений инвалиду. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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