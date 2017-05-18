Челябинские убийцы со степлером получили на троих 60 лет колонии (ФОТО)

Публикации за 18.05.17

В Челябинске суд огласил приговор по делу о двойном убийстве с особой жестокостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трех южноуральцев признали виновными в двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и разбое.

Напомним, преступление было совершено год назад. Тогда в одну из майских ночей два бывших зэков с приятельницей пришли в гости к знакомому по колонии, живущему у своей подруги. Компания употребляла алкоголь, во время застолья произошел конфликт. Один из гостей на фоне ревности набросился на хозяина с кулаками. После небольшой потасовки мужчины успокоились и продолжили совместные возлияния. Позднее ссора вспыхнула с новой силой.

Закончились пьяные посиделки расправой гостей над хозяевами. Собутыльники начали требовать от хозяина отдать им пистолет, однако оружия у того не было. Нетрезвые гости не поверили. И пока их подруга избивала хозяйку квартиры бутылкой, мужчины принялись пытать знакомого и требовать указать на место, где он прячет пистолет. Один из злоумышленников жег жертву раскаленным утюгом, но безрезультатно. Позднее второй мужчина нашел в квартире тиски и принялся ломать жертве пальцы, но и это не помогло.

Тогда мучители достали строительный степлер и вогнали в поясницу жертве несколько скоб. После этого один из них пытался отрезать ему ухо, а потом начал в исступлении бить ножом, куда попало, к нему присоединился сообщник. Последний удар ножом мужчине нанесла забежавшая в комнату гостья. После этого она загнала в ванную хозяйку жилья и нанесла ей удар ножом в спину. От полученных травм обе жертвы скончались. Родственники обнаружили их трупы только спустя два дня.

Первого подозреваемого стражи порядка задержали дома, когда он явился, чтобы поспать. Второй вынудил сообщницу скрываться вместе с ним, но она сбежала и отправилась в полицию. В итоге всех троих арестовали.

Сегодня Челябинский областной суд признал троицу виновной в двойном убийстве и разбое. Одного из мужчин приговорили к 23 годам 6 месяцам колонии строгого режима, второго – к 21 году колонии особого режима. Их соучастница получила 16 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования двух потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 2 миллиона рублей и возмещении расходов на погребение в 90 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев, фото Евгений Полак

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