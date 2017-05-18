В Челябинской области нашли тонны мяса, зараженного птичьим гриппом

Публикации за 18.05.17

В Миассе на складе обнаружили мясо, зараженное птичьим гриппом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 4 тонн замороженного филе грудки индейки, инфицированного вирусом птичьего гриппа, нашли на складе на Тургоякском шоссе в Миассе.

В настоящее время складское помещение опечатано, зараженную продукцию готовятся уничтожить.

Главам всех муниципалитетов Минсельхоз поручил донести до жителей информацию о профилактике птичьего гриппа, а главе Миасса – определить место уничтожения зараженного мяса, пишет newsmiass. Утилизировать его необходимо с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, подчеркивают в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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