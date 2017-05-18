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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

Челябинский завод Колющенко оцепили из-за подозрительного пакета

Челябинский завод Колющенко оцепили из-за подозрительного пакета

Рабочих челябинского завода эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент РИА , сообщение о подозрительном бесхозном объекте, оставленном возле проходной управления завода имени Колющенко в Челябинске поступило правоохранителям сегодня. По словам заявителя, в коридоре у пункта охраны проходной лежит странный пакет.

К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных и спасательных служб, бригада медиков и стражи порядка, пишет «31tv». Найти странный предмет, о котором сообщил неизвестный мужчина, никому из них так и не удалось.

Впрочем, позднее от сотрудников службы охраны предприятия стало известно, что охранники заглянули внутрь подозрительного пакета еще до приезда экстренных служб. Внутри оказался обычный мусор, который был тут же вынесен на помойку.

На данный момент оцепление с территории предприятия уже снято. Как сообщают в полиции, никаких опасных предметов обнаружено не было, а значит, нет и угрозы взрыва.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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