В Челябинской области соцработник украла у инвалида телевизор

Публикации за 18.05.17

В Кизильском районе работница центра инвалидов присвоила телевизор подопечной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района провело проверку по факту обращения местной жительницы.

Женщина-инвалид пожаловалась, что уже более двух лет не может добиться получения телевизора, принимающего программы со скрытыми субтитрами, который положен ей по закону.

Во время проверки было установлено, что в соответствии с документами такой телевизор был выдан жительнице района почти три года тому назад, однако подпись о получении явно не принадлежит ей. Это и вызвало сотрудников прокуратуры, направивших материалы проверки сотрудникам полиции.

При дальнейших разбирательствах стало известно, что сотрудница Челябинского областного реабилитационно-физкультурного центра инвалидов «Импульс» самостоятельно поставила подпись в акте сдачи-приемки специального реабилитационного технического средства для инвалида, присвоив телевизор, который полагался заявительнице.

По материалам прокурорской проверки следователи открыли в отношении соцработника уголовное производство за мошенничество с использованием служебного положения. Следствие в рамках этого дела продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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