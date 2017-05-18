В Челябинске задержали группу налетчиков со стартовым пистолетом

Публикации за 18.05.17

Сотрудники полиции в Челябинске задержали троих подозреваемых в совершении двух разбойных нападений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, нападения совершались троицей на территории поселка Новосинеглазовский.

В минувшую среду ночью в помещении АЗС в указанном поселке трое злоумышленников, угрожая сотруднице заправки предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы 3 тысячи 388 рублей наличными. По подозрению в совершении этого преступления стражи порядка задержали троих подозреваемых в возрасте от 15 до 23 лет. Все трое оказались безработными жителями Челябинска. Причем двое задержанных уже имели судимости. Во время обыска у одного из них обнаружили стартовый пистолет.

При последующих разбирательствах следователи установили, что 15-летний и 23-летний подозреваемые за день до этого совершили другое разбойное нападение – на продавца магазина, расположенного в том же поселке по улице Лермонтова. В тот раз жертвой нападения стала 22-летняя девушка, у которой злоумышленники, угрожая пистолетом, похитили 5 тысяч рублей.

Сейчас все трое содержатся в ИВС, в их отношении открыто уголовное производство. Если вина подозреваемых в совершении указанных преступлений будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие по этому делу продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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