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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

В Челябинске стая ворон напала на детсадовцев

В Челябинске стая ворон напала на детсадовцев

В Челябинске воспитанников детсада эвакуировали из-за агрессивных птиц.

Как сообщили РИА в Челябинской городской службе спасения, инцидент произошел сегодня в дошкольном учреждении Ленинского района. Спасателям позвонила заведующая детсадом и сообщила, что утром из вороньего гнезда, свитого на дерево во дворе учреждения, выпал птенец.

«Новый День – Челябинск» , и

Пытаясь защитить вороненка, взрослые особи стали нападать на играющих поблизости детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Воспитатели завели малышей в группы.

Прибывшие на место спасатели с помощью звукового устройства для отпугивания животных прогнали ворон с детской площадки, после чего унесли погибшего птенца с территории детского сада.

Челябинск, Юлия Димова

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