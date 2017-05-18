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Публикации за 18.05.17

Следователи проверят органы опеки Златоуста после изнасилования девятилетней школьницы

Следователи проверят органы опеки Златоуста после изнасилования девятилетней школьницы

Следователи проверят работу органов опеки Златоуста после жестокого надругательства над девятилетней девочкой.

Как сообщал ранее , вечером 11 мая в Златоусте двое подростков 12-ти и 13-ти лет совершили напали на 9-летнюю девочку.

По версии следствия, вооружившись палками и арматурой, парни жестоко избили и надругались над ребенком, после чего скинули девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу. В настоящий момент девочка вышла из комы и уже дала показания. Ребенок проходит лечение в Челябинской областной детской клинической больнице. «На сегодняшний день состояние здоровья девочки стабильное, по окончании курса лечения планируется ее направление в областной центр социальной защиты «Семья» для оказания психологической помощи», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По информации лечебного учреждения и родных потерпевшей, в дополнительной помощи она не нуждается, необходимыми лекарствами и средствами гигиены больница располагает. Вместе с тем, в связи с публикациями в средствах массовой информации о сборе родственниками потерпевшей денежных средств на лечение девочки, следственные органы взяли на контроль полноту и качество оказываемой медицинской помощи потерпевшей.

Кроме того, начата доследственная проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с ненадлежащим исполнением ими своих должностных обязанностей, повлекшем совершение подростками общественно-опасного деяния в отношении малолетней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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