На Южном Урале многодетная мать скончалась во время родов

Публикации за 18.05.17

Жительница Челябинской области погибла во время родов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минздрава, трагедия произошла вечером 17 мая в роддоме центральной районной больницы Сатки. Обстоятельства гибели 38-летней женщины на данный момент устанавливаются. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По предварительным данным, жизни новорожденного ничего не угрожает, малыш находится под наблюдением врачей. Помимо только появившегося на свет ребенка у женщины остались еще шестеро детей в возрасте от 8 до 20 лет.

«Данный случай будет рассмотрен на областном штабе по материнской смертности», – сообщила пресс-секретарь минздрава Мария Хворостова, пояснив, что большей информацией о ЧП не располагает.

На заседании, дата которого пока неизвестна, планируется выяснить, насколько качественно пациентке была оказана медицинская помощь.

Собственную проверку по факту гибели пациентки роддома проводит также городской следственный отдел. Саткинские правоохранители намерены дать оценку работе врачей, а также установить наличие либо отсутствие причинно-следственных связей в действиях сотрудников ЦРБ и смерти роженицы. Результаты вскрытия на данный момент не готовы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

Следователи проверят органы опеки Златоуста после изнасилования девятилетней школьницы. / В Забайкалье 8 бастующих работниц шахты поднялись на поверхность. «Больше никто не выйдет, будем стоять до конца». Под землей остаются почти 90 шахтеров. СКР начал проверку по невыплатам зарплаты. / В Челябинске стая ворон напала на детсадовцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»