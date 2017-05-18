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Публикации за 18.05.17

На Южном Урале многодетная мать скончалась во время родов

На Южном Урале многодетная мать скончалась во время родов

Жительница Челябинской области погибла во время родов.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального минздрава, трагедия произошла вечером 17 мая в роддоме центральной районной больницы Сатки. Обстоятельства гибели 38-летней женщины на данный момент устанавливаются. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

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По предварительным данным, жизни новорожденного ничего не угрожает, малыш находится под наблюдением врачей. Помимо только появившегося на свет ребенка у женщины остались еще шестеро детей в возрасте от 8 до 20 лет.

«Данный случай будет рассмотрен на областном штабе по материнской смертности», – сообщила пресс-секретарь минздрава Мария Хворостова, пояснив, что большей информацией о ЧП не располагает.

На заседании, дата которого пока неизвестна, планируется выяснить, насколько качественно пациентке была оказана медицинская помощь.

Собственную проверку по факту гибели пациентки роддома проводит также городской следственный отдел. Саткинские правоохранители намерены дать оценку работе врачей, а также установить наличие либо отсутствие причинно-следственных связей в действиях сотрудников ЦРБ и смерти роженицы. Результаты вскрытия на данный момент не готовы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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