Захват дома, подкуп жильцов и подделка протоколов: на Южном Урале назвали самые худшие управляющие компании

Публикации за 18.05.17

В Челябинской области презентовали «черный список» управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг недобросовестно работающих организаций представил областной центр общественного контроля по вопросам ЖКХ.

Напомним, злостных нарушителей, не желающих решать проблемы жильцов, путем онлайн-голосования и негативных отзывов четвертый год подряд определяют сами собственники многоквартирных домов.

Затем из этих компаний специалисты выбирают самые худшие, основываясь на девяти критериях. Это удовлетворенность оказанными услугами и выполнением работ по договору, состояние жилфонда и отказ коммунальщиков обслуживать дома с высокой степенью износа. Определяющим фактором является и наличие в УК годового плана работ по содержанию и ремонту дома, подробный отчет о расходовании собранных с жильцов средств, участие организаций в «коммунальных войнах» и процедуре лицензирования, а также качество очистки придомовой территории от снега, наледи зимой и от мусора, сухостоя – летом.

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На этот раз во главе антирейтинга обслуживающих организаций Челябинска оказалась ГК «Альтернативная жилищная компания», представленная несколькими ООО – «АЖК-М», «ЭКО-ДОМ» и «АЖК-1». Второе непочетное место заняла УК ООО «Ремжилзаказчик». Тройку лидеров замкнул «ДЕЗ Калининского района».

Недовольны челябинцы и работой ООО «Жилкомсервис», занявшей четвертое место в антирейтинге. Вновь в «черный список» вернулась компания «Доверие». Претензии по содержанию домов имеются также к «УК Ленинского района» и «Коммунальный сервис». Восьмое, девятое и десятое места в списке соответственно заняли ОАО «МЖК», УК «Южуралстройсервис» и «ПЖРЭО Курчатовского района».

Мониторинг работы управляющих компаний также проводился в ряде муниципалитетов Южного Урала. По словам коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина, в Златоусте и Миассе «жилищные войны» достигли своего апогея. К примеру, собственники дома №25 по улице Лихачева в Миассе столкнулись с захватом многоэтажки ООО «Жилком» и выдавливанием из прибыльного бизнеса коммунальной организации, с которой у жильцов и заключен договор. По словам горожан, в ноябре 2016 года представители ООО «Жилком», не являясь их управляющей компанией, объявили о заочном собрании жильцов дома и затеяли поквартирный обход. В результате собственникам предъявили якобы ими же подписанное решение о смене УК. «Когда мы начали разбираться в протоколе, выяснилось, что подписи поддельные. Если верить документам, поменять управляющую компанию согласился и собственник квартиры, переехавший жить в Белоруссию, и даже пациент психоневрологического интерната», – рассказывает старшая по дому. В настоящее время дело о фальсификации данных рассматривается в городском суде. Очередное слушание назначено на 23 мая.

При этом компания-захватчик заняла второе место в антирейтинге УК Миасса. Причем в марте прошлого года эту же компанию, наоборот, поощрили за добросовестную работу в областной Госжилинспекции, отмечают жильцы.

Также нередки случаи, когда коммунальщики, не справляющиеся со своими обязанностями, всеми способами пытаются подкупить собственников, чтобы те не передали дом другой УК. «Зафиксированы факты, когда сотрудники обслуживающей организации прощают жильцам долг в 50-70 тысяч рублей, если знают, что они могут повлиять на решение соседей, – поясняет Вершинин. – Либо наделяют некоторых собственников дома иными преференциями». Однако и в том и в другом случае, крайними в «коммунальных войнах» остаются потребители, получающие двойные платежки за услуги ЖКХ и живущие в доме с обветшалой кровлей и сломанным лифтом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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