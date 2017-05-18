Еманжелинка взыскала с МВД 10 тысяч рублей за неправильный штраф

Публикации за 18.05.17

Жительница Еманжелинска отсудила у МВД 10 тысяч рублей за неправильный штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе минувшего года женщина шла от парковки к дому, когда ее остановили полицейские. Сотрудник автоинспекции сообщил ей, что она нарушила правила, так как двигалась по обочине в направлении, не противоположном движению транспорта. За это гражданку оштрафовали на 500 рублей.

«Целый час пришлось стоять с сотрудниками полиции и обсуждать эту ситуацию, но моих доводов так и не приняли, – цитирует «АиФ» жительницу Еманжелинска. – Все это время из открытого окна квартиры я слышала, как плачет мой 3-месячный сын, который находился под присмотром бабушки».

Женщине удалось отменить постановление ГИБДД о взыскании штрафа в связи с отсутствием факта нарушения правил. Дело в том, что дорога, по которой она двигалась, является дворовой территорией, а не проезжей частью.

Изначально женщина требовала от МВД 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, указав, что свидетелями этого неприятного инцидента стали ее знакомые и соседи, а дома при этом кричал ребенок. Суд принял сторону истицы и постановил взыскать с МВД 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 5 тысяч 300 рублей в качестве возмещения ущерба и судебных издержек.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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