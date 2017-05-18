В Челябинской области неизвестные похитили 69 овец, лошадь и двух жеребят

Публикации за 18.05.17

Неизвестные похитили у троичан 69 овец, лошадь и двух жеребят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением о краже к стражам порядка обратились жители Троицкого района.

В селе Нижняя Санарка неизвестные злоумышленники похитили довольно крупное стадо овец, уведя с выпаса 69 особей разного возраста и масти. Как оценила владелица, ущерб от этой кражи составил не менее 100 тысяч рублей, пишет «Вся округа». А житель Бобровки лишился лошади и пары молодых жеребят. На данный момент сумма ущерба по этому эпизоду только устанавливается.

Сотрудники полиции организовали соответствующие мероприятия, направленные на розыск похищенных животных. Пользуясь случаем, стражи порядка напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и не оставлять скот без тщательного присмотра.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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