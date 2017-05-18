Знойный уикенд: на Южном Урале потеплеет до +27°C

Публикации за 18.05.17

К концу недели в Челябинской области резко потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 19 мая, синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, преимущественно без осадков.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем по области +20, +25 градусов Цельсия, в горах чуть холоднее – до +15°C.

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В субботу и воскресенье в регионе местами пройдут дожди, но столбики термометра продолжат движение вверх. 20 мая в дневные часы воздух прогреется до +21, +26°C, ночью +6, +11°C.

В последний день уходящей недели столбики термометра достигнут отметки +27°C, на северо-западе области +19°C.

Добавим, с приходом новой недели жара начнет отступать и уже к среде, 24 мая, по данным портала Gismeteo, днем в Челябинске +9°C, а ночью всего +3.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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