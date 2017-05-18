Челябинец с гитарой едва не перестрелял детей у школы

Публикации за 18.05.17

В Челябинске задержали мужчину, бросавшегося на людей возле школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел сегодня утром на улице 250-летия Челябинска. Родители, провожавшие детей в школу №151, стали свидетелями того, как неизвестный мужчина громко кричит, размахивает пистолетом и набрасывается на прохожих, в том числе детей.

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Прибывшие по звонку полицейские задержали хулигана. Им оказался 29-летний житель областного центра, заскучавший по службе в армии. У мужчины изъяли травматический пистолет и акустическую гитару.

По некоторым данным, поймать дебошира помог учащийся той же школы. Ребенок устроил слежку за владельцем травмата, постоянно передавая координаты его местоположения стражам порядка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по данному факту организована проверка. В полиции уточнили, что пострадавших от нападения гитариста нет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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