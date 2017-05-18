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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

У губернатора Челябинской области доходы снизились, у мэра Челябинска – подросли

У губернатора Челябинской области доходы снизились, у мэра Челябинска – подросли

Южноуральские чиновники «похвастались» нажитым за год.

Как передает корреспондент РИА , чиновники Челябинской области обнародовали декларации о доходах за 2016 год.

Судя по опубликованным сведениям, главе Челябинска Евгению Тефтелеву вновь благоволит удача. В 2016 году он заработал 5 миллионов 485 тысяч рублей против 2 миллионов 778 тысяч в 2015-м. Правда, планки 2014-го мэр Челябинска еще не достиг. Тогда он заработал за год 6 миллионов 800 тысяч рублей.

А вот губернатор Челябинской области Борис Дубровский получил доход меньший, чем в 2015 году. Глава Южного Урала заработал «всего» 73,8 миллиона рублей, что на 4 миллиона рублей меньше, чем в 2015-м. Хотя это падение выглядит вполне сносно на фоне цифр 2014 года, когда Борис Дубровский заработал более 358 миллионов рублей.

Заместители южноуральского губернатора не могут похвастаться такими доходами. Больше всего среди них в прошлом году заработал Вадим Евдокимов – 4 миллиона рублей. На 200 тысяч меньше доходы Олега Климова. Руслан Гаттаров и Евгений Голицын получили в общем и целом по 3,77 миллиона рублей каждый. Меньше всех заработал Сергей Шаль – 3,1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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