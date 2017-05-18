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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

Южноуральский предприниматель торговал продуктами двухлетней давности

Южноуральский предприниматель торговал продуктами двухлетней давности

В Челябинской области предприниматель продавал селянам просроченные продукты.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, на витринах одного из магазинов в регионе было найдено более двух десятков товаров, срок годности которых давно истек. Отмечается, что недобросовестный предприниматель не стыдился даже торговать консервами двухлетней давности.

Нарушителем оказался владелец магазина в поселке Березенском Чесменского района. Жалоба в прокуратуру поступила от покупателей этого магазина, в результате чего была инициирована проверка. В ходе проверки было установлено, что помимо просроченного товара, предприниматель допускал нарушения правил хранения продуктов, на некоторые товары отсутствовала сопроводительная документация, в торговом зале и холодильниках не были установлены приборы измерения температуры и влажности. Наконец, даже продавцы магазина работали без оформления соответствующих медицинских карт.

К месту проведения проверки были также вызваны инспекторы Роспотребнадзора, которые установили, что выявленные нарушения угрожают здоровью и жизни покупателей.

По результатам проверки прокурором района в отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в Арбитражный суд Челябинской области.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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