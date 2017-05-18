УФАС: минсельхоз Челябинской области нарушает антимонопольное законодательство

Публикации за 18.05.17

Антимонопольщики потребовали, чтобы южноуральские чиновники отказались от избирательного подхода при распределении субсидий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, представители антимонопольной службы внесли в министерство сельского хозяйства Челябинской области предупреждение об отзыве направленных в районные управления ведомства и местным сельхозпроизводителям телефонограмм.

В указанных сообщениях, разосланных министерством еще в начале текущего года, ведомство сообщило адресатам об изменении порядка предоставления субсидий для сельскохозяйственных производителей на реализованное и отгруженное для собственной переработки молоко. В соответствии с изложенными условиями, со следующего года субсидии организации смогут получить только за тот объем молока, которое было произведено или реализовано для переработки непосредственно на территории региона.

Правомерность ограничений субсидирования по территориальному признаку, которые не позволяют получить государственную поддержку в случае продажи молока за пределами области, показалась антимонопольному ведомству сомнительной.

УФАС установило, что такие условия не содержатся в новом Порядке предоставления субсидий сельхозпроизводителям на 2017-2020 годы, нет их и в прежнем порядке. Все эти документы в свое время были утверждены областным правительством. Более того, действия министерства сельского хозяйства региона нарушают основные положения антимонопольного законодательства, которым запрещается ограничение свободного перемещения товаров по территории страны. То есть, в действиях регионального министерства содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Минсельхозу, согласно выданному УФАС предупреждению, требуется отозвать отправленные ранее телефонограммы не позднее 1 июня текущего года.

Челябинск, Олег Кирьянов

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