Жители Озерска вынуждены с ночи стоять в очередях за путевками в детские лагеря

Публикации за 18.05.17

Озерчане занимают очередь за путевками в детские лагеря с ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало продаж путевок для отдыха в оздоровительных детских лагерях привел к небывалому ажиотажу среди жителей Озерска.

В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями очередей, образовавшихся в местном Дворце творчества детей и молодежи. Как рассказала одна из местных жительниц, в первый же день продаж (а начались они позавчера), некоторые родители явились за ними в половине четвертого утра. В результате к семи часам утра очередь насчитывала уже около полусотни человек. В то же время на кабинете, в котором и оформляются документы, было вывешено объявление о том, что в день будут продавать не более трех десятков путевок.

«Третий год к ряду это повторяется. В этом году не отправлю ребенка в лагерь, хватит уже мучить людей», – цитирует «АиФ» одну из горожанок. Родители уверены, что проблема с очередями вызвана лимитом на льготные путевки, стоимость которых составляется всего 6 тысяч 500 рублей вместо 30 тысяч рублей при обычной цене.

А вот по словам директора Дворца творчества детей и молодежи Ирины Антоновой, сегодня очередей уже нет, потому как ажиотаж был лишь в первые дни продаж. На данный момент, по ее словам, желающих приобрести путевки практически нет. Дело в том, что многие родители хотели заполучить путевки в конкретный лагерь («Отважных»), расположенный в черте города, однако в этом году он будет работать лишь в одну смену, поэтому путевок было всего 130. Кроме того, ввести ограничение на суточные продажи путевок местным чиновникам якобы пришлось из-за длительной процедуры оформления документов – она требует заполнить большое количество бумаг вручную.

Челябинск, Олег Кирьянов

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