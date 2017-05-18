NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 18.05.17

Жители Озерска вынуждены с ночи стоять в очередях за путевками в детские лагеря

Жители Озерска вынуждены с ночи стоять в очередях за путевками в детские лагеря

Озерчане занимают очередь за путевками в детские лагеря с ночи.

Как передает корреспондент РИА , начало продаж путевок для отдыха в оздоровительных детских лагерях привел к небывалому ажиотажу среди жителей Озерска.

В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями очередей, образовавшихся в местном Дворце творчества детей и молодежи. Как рассказала одна из местных жительниц, в первый же день продаж (а начались они позавчера), некоторые родители явились за ними в половине четвертого утра. В результате к семи часам утра очередь насчитывала уже около полусотни человек. В то же время на кабинете, в котором и оформляются документы, было вывешено объявление о том, что в день будут продавать не более трех десятков путевок.

«Третий год к ряду это повторяется. В этом году не отправлю ребенка в лагерь, хватит уже мучить людей», – цитирует «АиФ» одну из горожанок. Родители уверены, что проблема с очередями вызвана лимитом на льготные путевки, стоимость которых составляется всего 6 тысяч 500 рублей вместо 30 тысяч рублей при обычной цене.

А вот по словам директора Дворца творчества детей и молодежи Ирины Антоновой, сегодня очередей уже нет, потому как ажиотаж был лишь в первые дни продаж. На данный момент, по ее словам, желающих приобрести путевки практически нет. Дело в том, что многие родители хотели заполучить путевки в конкретный лагерь («Отважных»), расположенный в черте города, однако в этом году он будет работать лишь в одну смену, поэтому путевок было всего 130. Кроме того, ввести ограничение на суточные продажи путевок местным чиновникам якобы пришлось из-за длительной процедуры оформления документов – она требует заполнить большое количество бумаг вручную.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 18.05.17

УФАС: минсельхоз Челябинской области нарушает антимонопольное законодательство. / Южноуральский предприниматель торговал продуктами двухлетней давности. / Забайкальские шахтеры прекратили забастовку после обещаний губернатора. Убыточный золотоносный рудник закроют.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter