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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

Охрана челябинского депутата напала на съемочную группу московского телеканала

Охрана челябинского депутата напала на съемочную группу московского телеканала

В Челябинской области охранник депутата напал на журналиста и оператора.

Как передает корреспондент РИА , полиция проводит проверку по обращению съемочной группы телеканала РЕН-ТВ. Инцидент произошел на днях. Местный корреспондент по заданию московской редакции отправилась снимать репортаж в загородный дом челябинского бизнесмена и депутата Олега Толмачева.

Поводом для визита стал затяжной конфликт народного избранника с марокканским строителем: якобы, последний не получил от Толмачева обещанные деньги за укладку африканской печи.

«Новый День – Челябинск» , и

На пороге депутатской дачи съемочную группу встретил охранник. Мужчина потребовал немедленно покинуть частную территорию, а, увидев, что его снимают, разбил видеокамеру и повредил стекло автомобиля.

Свое возмущение нападением на съемочную группу РЕН-ТВ сегодня выразило руководство регионального Союза журналистов.

«Союз журналистов Челябинской области официально заявляет о недопустимости действий, препятствующих законной профессиональной деятельности журналистов и призывает правоохранительные органы в короткий срок установить личности нападавших, расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных», – говорится в официальном обращении.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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